Новое прочтение роскоши

Научиться понимать язык окружающей нас природы, пробежаться по бескрайней полосе дикого пляжа, попробовать тысячи способов расслабления посреди джунглей или на берегу океана – французский туроператор Club Med предлагает взглянуть на традиционные ценности отдыха по-новому и открыть для себя роскошь исключительных впечатлений на курортах, в кварталах и виллах Exclusive Collection.

Отдых уровня Exclusive Collection – это больше, чем привычный all-inclusive. Уникальные локации манят своей первозданностью, дизайнерские номера и виллы органично вписаны в ландшафт, персональное обслуживание и услуги консьерж-сервиса сделают ваше путешествие максимально беззаботным и расслабленным. Именно здесь на смену привычному отдыху приходит разнообразие спортивных активностей, тесное общение с природой региона, наслаждение уединением и свободой выбирать лучшее. Изысканный завтрак в номер и шампанское по вечерам добавят красок и яркости в глазах.

Курорты Club Med Exclusive Collection расположены в заповедных уголках нашей планеты вдали от шума и суеты больших городов. Скрытые от всего мира островки экзотики готовы предложить незабываемые впечатления и эксклюзивный отдых в стиле экошик – концепции, объединившей люксовые условия и заботу об окружающей среде. Ощутить себя первооткрывателем и почувствовать полное единение с природной в самом сердце Сейшельского архипелага в Club Med Seychelles или оказаться в настоящем оазисе Доминиканы среди кокосовых рощ в Miches Playa Esmeralda – выбирать Вам!

Эксклюзивные пространства также притаились в отдельных кварталах Exclusive Collection на территории курортов категории «4 трезубца». Гостям доступны не только услуги и инфраструктура, но и ряд особых привилегий. Представьте, только вы и ваша персональная вилла на сваях посреди океана в квартале Manta на курорте Club Med Kani на Мальдивах или дизайнерский сьют с потрясающим видом и закрытой лаунж-зоной в квартале Jade на курорте Club Med Cancun в Мексике. SPA-программы подарят незабываемое наслаждение и тотальный релакс, а рестораны à la carte – изысканные блюда и напитки на любой вкус: под ногами – белоснежный песок, в паре шагов – бирюзовый океан, а на столе – только то, что вы любите.

Казалось бы, что может быть более роскошным? Расположенные в местах исключительной красоты виллы The Finolhu Villas на Мальдивах и Albion Villas на Маврикии – это уединённое размещение для тех, кто не приемлет компромиссов и выбирает для себя и своей семьи лучшее. Попробовать новый формат отдыха можно также, отправившись в путешествие по волнам на борту круизного парусника Club Med 2 или проведя пару недель в уютных традиционных шале на заснеженных склонах Французских Альп.

Club Med Exclusive Collection – это настоящая ода духу свободы. Не следуйте правилам – отпустите себя. Позвольте насладиться каждым моментом и осуществить все ваши мечты, ведь в мире есть места, где их воплощение сопровождается истинными смыслами, с особой заботой и вниманием к каждому.

О Club Med

Компания Club Med, основанная в 1950 году Жераром Блицем (Gerard Blitz), стала пионером в организации каникул премиум-класса по системе «все включено» с фокусом на продуманный и насыщенный досуг. Особое внимание на курортах компании уделяют детям – именно в Club Med в 1967-м придумали детские клубы Mini Clubs. Сегодня компанию по праву можно назвать мировым лидером в организации премиальных каникул с французским шиком категории all-inclusive. Club Med работает в 26 странах на 4 континентах: компания располагает 70 первоклассными курортами в самых красивых уголках планеты. По всему миру в Club Med работает 23 000 сотрудников 110 национальностей.

www.clubmed.ru