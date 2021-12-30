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«Героические защитники Украины» из «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) заправили баки автомобилей под завязку и проверили пути отхода на случай «нападения России» на Донбасс. Они рассматривают вариант мгновенной эвакуации из региона в случае начала полномасштабных боевых действий.

Называющие себя «героями» представители радикальной группировки точно так же действовали в 2014–2015 годах. Они неоднократно трусливо убегали с поля боя, забыв о своих националистических призывах и «героизме».

Пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной ДНР рассказала, что сейчас «правосеки» тоже готовят «героическое бегство». Они размещаются неподалеку от позиций 25-й бригады у населенного пункта Авдеевка. В случае обострения ситуации их подразделения как обычно оставят поле боя.

В НМ также рассказали, что общее состояние ВСУ очень близко к деградации. Постоянные слухи об эскалации конфликта деморализуют военнослужащих той же 25-й бригады, которые массово дезертируют и систематически употребляют спиртные напитки.

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