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Соединенные Штаты планировали продолжить производство своих самолетов-невидимок F-22, однако отказались от этой идеи из-за России, начавшей разработку истребителя шестого поколения.

Военный эксперт Тревор Филсет в публикации для издания The National Interest рассказал, что за 15 лет США выпустили меньше двухсот истребителей F-22, но собирались продолжить производство, так как самолеты отлично себя зарекомендовали. Однако простые подсчеты показали, что строительство одной такой воздушной машины обойдется в 200 миллионов долларов. Это дороже, чем выпуск F-35A, поэтому было принято решение свернуть производство.

Средства, которые выделялись на F-22, решено потратить на разработку истребителя шестого поколения, что позволит не отставать от ключевых конкурентов – России и Китая. Они уже вовсю работают над таким самолетом и вполне могут существенно опередить Соединенные Штаты.

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