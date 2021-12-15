Президент России Владимир Путин готов заблокировать союз Украины и Соединенных Штатов невоенным путем, однако американский лидер Джо Байден упорно не идет на компромисс. Чем создает серьезные риски для своих партнеров в Киеве. Любые попытки пересечь красные линии, обрисованные РФ, могут привести к вооруженному столкновению, в котором США останутся лишь в роли статистов.

Экс-глава «российского» отдела ЦРУ Джордж Биби и ветеран войны в Ираке Дуглас Макгрегор в издании The National Interest расписали подробный сценарий гипотетической войны РФ против Украины. Они отметили, что основные силы ВС РФ в настоящий момент сконцентрированы на линии от Крыма до Воронежской области, поэтому Москва нацелилась на юго-восточные регионы соседней страны.

Сейчас в готовности вступить в бой находятся 200 тысяч военнослужащих, составляющих около ста батальонно-тактических групп. Не стоит забывать и об ударных формирования, которые имеют на вооружении до сотни батарей БМ-30 «Смерч» или других реактивных систем залпового огня.

Задействует Россия и авиацию, причем помимо самолетов, она будет активно использовать беспилотники и барражирующие боеприпасы, фактически представляющие собой крылатые ракеты. С такими силами РФ за 96 часов решит все задачи у Днепра, однако есть вероятность, что она пойдет дальше и возьмет под контроль Одессу. Получив заодно и выход к Приднестровью, в котором еще с 90-х годов прошлого столетия дислоцируются российские миротворцы.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом infosmi.net, отмечают, что данный сценарий Путин оставляет на крайний случай. Он отлично понимает, что после вторжения на Украину отношения с Западом испортятся окончательно. Кроме того, западные области соседней страны сперва могут превратиться в один большой партизанский отряд, который будет оказывать сопротивление, а затем – стать одной большой базой Североатлантического альянса. Именно поэтому российский лидер пытается договориться с Байденом, но пока продвижений вперед в этом процессе не наблюдается.