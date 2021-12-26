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Гарантией безопасности для России будет сокращение присутствия сил США и НАТО в регионе, а также изменение стратегического баланса на всем европейском континенте, пишет американское издание The National Interest.

Автор публикации Дов Закхайм, представляющий Центр международных и стратегических исследований, заявил, что российский проект договора говорит о самоуверенности Москвы. Она точно знает, что США не будут вмешиваться даже в том случае, если РФ действительно нападет на Украину.

Мало того, Россия поставила США перед очень сложным выбором. Если они откажутся рассматривать договор о гарантиях, то это скорее всего приведет к войне на Украине. В противном же случае Москве не придется захватывать соседнюю страну, так как она фактически получит стратегическое лидерство во всей Европе. Ведь она сможет заставить США исключить из НАТО прибалтийские страны, а также наложить вето на размещение американского вооружения там, где ей это будет невыгодно.

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