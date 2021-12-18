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Военный эксперт Дейв Маджумдар в своей публикации для издания The National Interest сравнил возможности российского и американского танков Т-90 и М1 Abrams. Он устроил для них сражение в гипотетической войне и пришел к выводу, что боевые машины примерно равны по своим параметрам.

Т-90 стал результатом усовершенствования Т-72 и заменил не слишком удачный Т-80. Он получил высокопрочную многослойную броню, системы радиоэлектронного подавления, надежную активную защиту, а также двигатель, мощность которого составляет 1000 лошадиных сил.

125-миллиметровая пушка российского танка делает его весьма грозным противником, уверен эксперт. Он отмечает, что Т-90 превосходит все остальные боевые машины, разработанные как при СССР, так и при РФ.

«Абрамс» с 1970 года прошел несколько модернизаций и сейчас является современной и очень мощной боевой машиной. Он использует 120-миллиметровую пушку для поражения противника, оснащается цифровым оборудование, позволяющим контролировать ситуацию на поле боя. Кроме того, инженеры упрочили его броню и наделили танк возможностью вести сетецентрическую войну, подключившись к единой сети.

В результате эксперту не удалось выявить победителя в гипотетическом сражении, так как оба танка являются достойными противниками.

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