Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Проект договора о гарантиях, который МИД России представил на рассмотрение властей США, составлен в «духе Сталина», заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований США Дов Закхайм. Он пояснил, что некоторые требования Москвы все же вполне могут быть выполнены. Но только в том случае, если она действительно этого хочет.

По словам эксперта, сам факт выдвижения Россией требований демонстрирует ее уверенность в том, что США не будут вмешиваться в конфликт в регионе даже если РФ полностью захватит украинскую территорию. При этом Москва выигрывает в обоих случаях. Ведь если Вашингтон согласится на все условия, упомянутые в проекте, то РФ останется еще в более выгодном положении, чем при захвате Украины.

Согласно проекту, НАТО должен отказаться от приема в свои ряды тех стран, которые когда-то были советскими республиками. То есть ему придется не только закрыть вход Украине и Грузии, но еще и выгнать из блока прибалтийские страны. Кроме того, РФ требует не размещать вооружение США и НАТО на тех направлениях, на которых появляется угроза для России. По сути, она сможет запрещать перебрасывать боевые системы в любую точку Европы, уверен эксперт.

Закхайм отметил, что если РФ все же нападет на Украину, ее ожидают серьезные экономические и политические санкции. Если же она готова к переговорам, то НАТО вполне может пойти на ее требования. Но они не должны быть сформулированы в «лучших традициях Сталина».

Вам может понравиться

Депутат Верховной Рады заявил, что Венгрия, Польша и Румыния хотят разделить Украину

На Украине заявили, что о разделении страны задумались некоторые европейские государства. Об этом сообщает издание РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский недавно рассказал, что сразу три страны в Европе
  • Анна
  • 23.12.2021
  • читать 1 минуту

Миронов пообещал каждому гражданину России выплаты в 10000 рублей со следующего года

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили законопроект, по которому каждый гражданин в следующем году получит 10 тысяч рублей. Об этом сообщил глава фракции Сергей Миронов. По его словам, законопроект предусматривает

The Drive: ВВС и ПВО Украины не имеют не имеют ни единого шанса победить Россию в воздухе

Чтобы нейтрализовать украинскую противовоздушную оборону, России даже не нужно переходить границу соседней страны, рассказал военный эксперт Томас Ньюдик в американском издании The National Interest. Он пояснил, что одного пуска российских
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 декабря – переменная облачность, до -16 °C | город Мытищи: погода, 25 декабря – снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 25 декабря – снег, до -3 °C | Подольск: погода, 25 декабря – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 25 декабря – небольшой снег, до 0 °C |