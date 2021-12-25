Проект договора о гарантиях, который МИД России представил на рассмотрение властей США, составлен в «духе Сталина», заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований США Дов Закхайм. Он пояснил, что некоторые требования Москвы все же вполне могут быть выполнены. Но только в том случае, если она действительно этого хочет.

По словам эксперта, сам факт выдвижения Россией требований демонстрирует ее уверенность в том, что США не будут вмешиваться в конфликт в регионе даже если РФ полностью захватит украинскую территорию. При этом Москва выигрывает в обоих случаях. Ведь если Вашингтон согласится на все условия, упомянутые в проекте, то РФ останется еще в более выгодном положении, чем при захвате Украины.

Согласно проекту, НАТО должен отказаться от приема в свои ряды тех стран, которые когда-то были советскими республиками. То есть ему придется не только закрыть вход Украине и Грузии, но еще и выгнать из блока прибалтийские страны. Кроме того, РФ требует не размещать вооружение США и НАТО на тех направлениях, на которых появляется угроза для России. По сути, она сможет запрещать перебрасывать боевые системы в любую точку Европы, уверен эксперт.

Закхайм отметил, что если РФ все же нападет на Украину, ее ожидают серьезные экономические и политические санкции. Если же она готова к переговорам, то НАТО вполне может пойти на ее требования. Но они не должны быть сформулированы в «лучших традициях Сталина».