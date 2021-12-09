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Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» представляют собой грозное оружие. После модернизации дальность поражения целей этими ОТРК увеличилась до 500 километров. Однако Россия все равно подумывает об их замене, пишет американский журнал The National Interest.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, рассказывают, что «Искандеры» эксплуатируются советской, а затем и российской армией еще с 80-х годов прошлого столетия. Однако серьезно повоевать этими комплексам так и не удалось. Зато они отлично справляются со сдерживанием потенциальных противников на разных участках российских границ.

«Искандеры» используют в качестве боеприпасов твердотопливные ракеты, полет которых можно корректировать уже после запуска. Боеголовки оснащены системой оптического наведения, для изменения курса ракеты можно использовать как БПЛА, так и любые другие платформы.

Авторы публикации отмечают, что РФ так и не сумела пока полностью использовать боевой потенциал «Искандеров», однако она готовит ему на смену еще более страшное и грозное оружие. Определенные разработки уже имеются, однако говорить об их характеристиках пока еще очень рано. ОТРК же скорее всего пойдут на экспорт, так как к ним проявляют интерес вооруженные силы многих стран мира.

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