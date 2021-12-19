Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ответ на очередную украинскую провокацию у Керченского пролива Россия отправила Киеву своеобразное предупреждение. Она провела маневры Черноморского флота, в ходе которых потопила корабль условного противника, пишет американское издание The National Interest.

В своей публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», эксперт Марк Эпископос рассказал, что к маневрам привлекли корабль ЧФ «Ладный», береговые ракетные комплексы «Бастион» и морскую авиацию. Всего в кампании было задействовано 200 военнослужащих.

По легенде учений, в территориальные воды прорвался вражеский корабль с группой диверсантов. Чтобы нейтрализовать угрозу национальной безопасности РФ, по нарушителю сперва нанесли удары ракетами и бомбами истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24. Довершил дело БРК «Бастион», уничтоживший корабль неприятеля.

По мнению эксперта, маневры призваны продемонстрировать Киеву, что будет с его кораблем, пытающимся еще раз нарушить территориальные воды РФ.

Вам может понравиться

Депутат ВРУ Кива: Россия присоединила Крым, получив “тайное согласие США”

Так называемая «революция достоинства» на Украине привела к власти силы, угодные Соединенным Штатам. Однако Вашингтон не смог проигнорировать требования России и поэтому отдал ей Крым по «тайному согласию», заявил украинский

Анна Седокова показала подписчикам “голый завтрак” в Монте-Карло

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в Instagram-аккаунте фотографии, сделанные утром после празднования собственного 39-летия. День рождения она отмечала со своим супругом Янисом Тиммой в Монте-Карло. Певица написал

Российские мотострелки провели учения в экстремальных условиях Заполярья

На полигоне Алакуртти, что под Мурманском, прошли учения арктической мотострелковой бригады российских Вооруженных сил. Главной целью маневров стало использование новейших методик боя в условиях экстремального холода. Военнослужащие отработали стрельбу из
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -1 °C | город Мытищи: погода, 19 декабря – небольшой снег, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 декабря – пасмурно, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 декабря – переменная облачность, до -11 °C | Королев: погода, 19 декабря – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 19 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 19 декабря – облачно с прояснениями, до 3 °C |