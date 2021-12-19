В ответ на очередную украинскую провокацию у Керченского пролива Россия отправила Киеву своеобразное предупреждение. Она провела маневры Черноморского флота, в ходе которых потопила корабль условного противника, пишет американское издание The National Interest.

В своей публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», эксперт Марк Эпископос рассказал, что к маневрам привлекли корабль ЧФ «Ладный», береговые ракетные комплексы «Бастион» и морскую авиацию. Всего в кампании было задействовано 200 военнослужащих.

По легенде учений, в территориальные воды прорвался вражеский корабль с группой диверсантов. Чтобы нейтрализовать угрозу национальной безопасности РФ, по нарушителю сперва нанесли удары ракетами и бомбами истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-24. Довершил дело БРК «Бастион», уничтоживший корабль неприятеля.

По мнению эксперта, маневры призваны продемонстрировать Киеву, что будет с его кораблем, пытающимся еще раз нарушить территориальные воды РФ.