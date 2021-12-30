Военный обозреватель The National Interest (NI) Марк Эпископос связывает отправку очередной партии модернизированных танков Т-72Б3М с ситуацией напряженного военного противостояния между Россией и Украиной. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Вооруженные силы России получили новую партию модернизированных танков Т-72Б3М от «Уралвагонзавода», о чем было объявлено в пресс-релизе, опубликованном производителем. Обращает на себя внимание, что в этом заявлении не уточняется, куда именно были доставлены танки и сколько единиц включает упомянутая партия.

Поставка танков осуществляется на фоне все более напряженного противостояния между Россией и Украиной, когда Киев и Запад обвиняют Москву в сосредоточении около ста тысяч военнослужащих на границе с Украиной и расценивают это как возможность подготовки масштабной военной атаки. Россия выдвинула проект соглашения, желая получить широкие гарантии своей безопасности от Вашингтона и НАТО.

Т-72 представляет собой второе поколение основных боевых танков советской эпохи, ставшее развитием инновационной, но во многом проблемной конструкции танка Т-64. Первоначальная версия Т-72 могла похвастаться максимальной скоростью около 60 километров в час и запасом хода до 500 километров.

Т-72 породил множество обновленных вариантов в течение десятилетий после его ввода в эксплуатацию. В модификацию Т-72Б 1985 года были добавлены новое главное орудие, модернизированный двигатель, улучшена система управления огнем и немного доработана конструкция брони. Т-72Б3М является последней версией платформы Т-72, в которую включены дальнейшие обновления системы управления огнем с использованием современных тепловизоров, цифрового дисплея, взрыво-реактивной брони «Реликт» и новейшей версии 125-миллиметрового гладкоствольного орудия 2А46М.

Танк Т-90, относящийся уже к третьему поколению, был официально представлен в начале 1990-х годов качестве преемника Т-72, но и сейчас свыше двух тысяч танков семейства Т-72 продолжают служить в вооруженных силах России. Несмотря на стареющую основу, платформа Т-72 остается одним из основных компонентов российской тяжелой бронетехники. Еще несколько тысяч танков этого типа остаются активными на постсоветском пространстве, в странах бывшего Варшавского блока, в Африке и на Ближнем Востоке. В частности, в 2009 году Ирак подписал соглашение об импорте до двух тысяч модернизированных танков Т-72.

Платформа Т-72 участвовала в десятках конфликтов по всему миру, включая гражданскую войну в Таджикистане, югославские войны и обе войны в Чечне. Некоторое количество танков этого типа были замечены на востоке Украины на ранних этапах войны в Донбассе.