Заявление Владимира Путина о том, что в 2022 году Россия будет иметь на вооружении гиперзвуковую ракету морского базирования, стало мощным сигналом для Запада, предполагая, что Россия обошла США и Запад в гонке за гиперзвуковыми ракетами, которые быстрее и маневреннее обычных и, следовательно, представляют больше трудностей для систем противоракетной обороны. Об этом пишет Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Последнее испытание российской ракеты 3М22 «Циркон» на этой неделе совпадает с наращиванием десятков тысяч российских войск у границы с Украиной на фоне опасений Запада, что нападение Москвы более вероятно, чем в апреле, когда отмечалось подобное сосредоточение войск. Осуждая продвижение НАТО к границам России, Путин заявил, что время полета ракет из Украины в Москву составит пять минут «в случае развертывания гиперзвукового оружия», и его страна может ответить тем же. «Мы можем сделать это уже сейчас», – сказал Путин.

Генерал Дэвид Томпсон, заместитель начальника отдела космических операций, в прошлом месяце забил тревогу, что США «не настолько продвинуты в плане гиперзвуковых программ», как русские или китайцы.

На скорости 9 Маха ракета «Циркон» с января 2020 года запускалась несколько раз фрегатом Северного флота «Адмирал Горшков». Москва заявляет, что может поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

«Если предположить, что это оружие двойного назначения, которое является как обычным, так и ядерным, я думаю, что это меняет ядерный баланс по сравнению с Соединенными Штатами», – сказал для Newsweek Брент М. Иствуд, редактор по вопросам обороны и национальной безопасности издания «1945».

Он также добавил: «Как противокорабельная ракета, «Циркон» способен сокрушить американскую боевую систему Aegis, которой требуется от восьми до десяти секунд реакции, чтобы перехватить приближающиеся ракеты. Однако за это время «Циркон» уже пролетит не менее 12 миль».

«Это интригующее оружие для русских, которое показывает их мастерство в разработке ракет и способность использовать его в качестве пропагандистской темы в диалоге Путина с Западом», – подчеркнул Иствуд.

За последние несколько месяцев российские государственные СМИ объявили о нескольких успешных запусков «Циркона», хотя эксперты сомневаются, достигал ли он дальности в 1000 километров, о которой заявляла Москва.

Предполагается, что «Циркон», в отличие от гиперзвуковых ракет, основанных на ГПВРД, состоит из твердотопливного ускорителя, который выводит ракету с места пуска на большую высоту, откуда она следует полубаллистической траектории к своей цели. Отделяющаяся боевая часть используется для поражения цели, когда та находится в пределах досягаемости.

«Похоже, что это гибрид крылатой и баллистической ракет. Это менее технологичный подход, но он новаторский, и вы все равно доберетесь до того же пункта назначения», – сказал для Newsweek Ричард Коннолли, директор консалтинговой компании Eastern Advisory Group.

Он также пояснил: «США провели много испытаний чистых систем гиперзвуковых реактивных двигателей и столкнулись со всевозможными препятствиями. Русские сделали по-своему, использовав вместо ГПВРД гибридную технологию. Я не вижу ничего, что говорило бы, что «Циркон» делает то, что США не могут сделать, они просто выбрали другой путь».

Том Карако, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), отметил, что Соединенные Штаты также постепенно продвигаются вперед по ряду гиперзвуковых программ. Он указал на гиперзвуковую ударную крылатую ракету ВВС США (HCAM) и гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), разрабатываемое армией совместно с ВМС США.

На какой бы стадии развития ни находились российские гиперзвуковые ракетные программы, они будут использоваться в переговорах по поводу нового договора о СНВ, который был продлен до 2026 года. Даже если эксперты могут подумать, что заявления Путина о военных возможностях его страны просто бахвальство, они серьезно воспринимаются политиками – по крайней мере, публично.