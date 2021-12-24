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Пентагон хорошо знает, что справиться с российскими наземными силами у американских войск не получится, поэтому возлагает огромные надежды на свои истребители и бомбардировщики. Захватив господство в воздухе над Калининградом он планирует одержать победу над РФ. И серьезно заблуждается, пишет китайское издание NetEase.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что ответом на появление в небе над территорией РФ станут самые совершенные в мире комплексы противовоздушной обороны. В Калининградской области воздушное пространство надежно закрыто от вторжения врага ЗРК С-400 «Триумф».

Эти комплексы способны обнаруживать самолеты-невидимки и сбивать их на дальних подступах к границам России. Эксперты не отрицают, что при удачном стечении обстоятельств Соединенные Штаты все же могут одержать победу. Однако они должны быть готовы к огромным потерям, так как Россия окажет ожесточенное сопротивление с применением самых современных боевых систем.

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