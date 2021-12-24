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Натовские пилоты испытывают серьезный психологический дискомфорт из-за встреч с российскими летчиками над Черным морем, сообщило китайское издание NetEase. Авторы поясняют, что у многих военнослужащих США и Альянса начинаются нервные срывы после перехватов, организуемых РФ.

Китайские эксперты отмечают, что виноваты в этом совсем не российские летчики. Это не они проводят разведку и устраивают провокацию у границ чужих государств. Пилоты вынуждены вылетать на перехваты американских самолетов, которые десятками кружат у рубежей воздушного пространства РФ.

Одной из причин, по которым натовских летчиков охватывает страх при встрече с истребителями ВКС – это наличие в распоряжении Москвы гиперзвуковых ракет «Кинжал». Эти боезаряды используются самолетами МиГ-31К и вполне могут превратить нарушающую границы РФ воздушную машину в облачко пыли.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отметили, что ситуация у российских рубежей обостряется и всего одна ошибка вполне может привести к началу большой войны.

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