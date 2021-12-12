Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днем Конституции. Градоначальник заявил, что главный закон страны заложил основы развития новой России. Отметив ответственность каждого гражданина за судьбу Родины, он умолчал о личной ответственности перед петербуржцами.

По словам главы Северной столицы, Конституция РФ четверть века назад укрепила ее суверенитет и единство народов. Отметив ответственность каждого гражданина за судьбу родины, он умолчал о личной ответственности перед петербуржцами.

«Отмечая его, мы ясно осознаем ответственность каждого гражданина за судьбу нашей Родины. И ответственность государства за безопасность и благополучие нашего многонационального народа», — выступил политик.

Между тем, в Санкт-Петербурге далеко не все статьи основного закона государства выполняются в полном объеме. В частности, вопреки статье 29 Конституции РФ, ряд чиновников Смольного оказались в тюрьме, едва успев раскритиковать администрацию и градоначальника. Сначала был арестован бывший глава Управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков, потом правоохранители заинтересовались экс-главой Калининского района Иваном Громовым.

Затем в Северной столице приняли законопроект о продлении на весь 2022 год запрета на проведение публичных градостроительных слушаний в режиме оффлайн под предлогом защиты здоровья граждан. Губернатор также не обеспечивает гарантию прав на оплачиваемый труд: тысячи компаний малого бизнеса закрываются, а Смольный им не помогает. Самый яркий пример — рабочие «Метростроя», которым власть обещала выплатить долги по зарплате, но не смогла этого сделать.

Что до культурного досуга, то при проведении соревнований и фестивалей с тысячами зрителей и участников, концерты в клубах отменяют. В свою очередь, снегопады, затем нерасчищенный коммунальщиками снег и лед ограничивают свободу передвижения по городу на Неве.

Очевидно, что Александр Беглов относится к основному закону страны небрежно, плохо справляясь таким образом с ролью гаранта Конституции на территории Петербурга. Как и с ролью дельного управленца.