Россияне уже в скором времени получат выплату в размере до 20 тысяч рублей. Об этом рассказывает издание PRIMPRESS.

Речь идёт о выплатах, которые получают туристы по программе туристического кешбэка. Так, те россияне, которые оплатили туристические услуги, имеют право на получение части затраченных средств. Однако получить деньги они могут только в том случае, если оплатили услуги в период с 16 июня по 31 августа.

Если путешественник взял путёвку в отель или санаторий, отправиться в путь он должен после 1 октября. В случае, если турист захотел отдохнуть на круизном судне или в поезде, поездка должна начаться не ранее, чем с 1 сентября. Отправиться в поездку следует до 24 декабря.

Максимальный размер возвращаемой суммы составляет 20 тысяч рублей с одной поездки. Эти деньги придут на счёт до 24 декабря. Получить выплату можно только на карту «Мир».

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