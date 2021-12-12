Гражданский борт, который готовился к посадке в Сочи, подрезал неизвестный истребитель, сообщает портал Avia.Pro. Ссылаясь на заявление Следственного комитета, авторы рассказывают, что пассажирскому лайнеру пришлось в срочном порядке менять курс.

Неидентифицированный самолет приблизился в нему на опасное расстояние. Попытка выйти с ним на связь не принесла положительных результатов. Поэтому лайнер, который летел из Екатеринбурга в Сочи, изменил курс, чтобы избежать возможного столкновения. На борту самолета находилось более 160 пассажиров.

Авторы портала напоминают, что на днях у границ России массово летали истребители ВВС США и Франции. Не исключено, что один из них устроил столь опасную провокацию. Косвенно на это указывает тот факт, что самолет не отслеживался радарами, поэтому скорее всего он является военным бортом.