В Москве в онлайн формате прошло награждение призеров Всероссийского конкурса «Воспитатели России», сообщает пресс-служба Смольного. Педагоги из Северной столицы победили сразу в 12 номинациях.

Губернатор Петербурга Александр Беглов признал их высокий профессионализм и исключительный статус этой профессии.

Тем не менее, проблемы социальной инфраструктуры города негативно сказываются на работе учителей: в Петербурге не хватает 84 детских садов и 50 школ. А так как население города постоянно растет, то нагрузка на каждого педагога возрастает с каждым годом. На одного специалиста приходится все большее число воспитанников. Такая ситуация влияет на качество образования. Горожане часто жалуются в Смольный на эти проблемы, но властям пока не удается исправить ситуацию.

Команда губернатора Беглова предпринимала попытки по решению проблемы. Однако из-за предложенных чиновниками мер вся финансовая нагрузка перекладывается на плечи застройщиков. По новым стандартам застройщик не может сдать объекты без построенных школ, поликлиник и детских садов. В свою очередь, это увеличивает стоимость и сроки сдачи квартир в жилых комплексах. Из-за нынешней политики Смольного страдают как жители города в целом, так и педагоги, которые вынуждены работать при критической нагрузке. Таким образом, слова губернатора Беглова об уважении профессии педагога не находят подтверждения в реальных делах.