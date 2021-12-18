читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Москве в онлайн формате прошло награждение призеров Всероссийского конкурса «Воспитатели России», сообщает пресс-служба Смольного. Педагоги из Северной столицы победили сразу в 12 номинациях.

Губернатор Петербурга Александр Беглов признал их высокий профессионализм и исключительный статус этой профессии.

Тем не менее, проблемы социальной инфраструктуры города негативно сказываются на работе учителей: в Петербурге не хватает 84 детских садов и 50 школ. А так как население города постоянно растет, то нагрузка на каждого педагога возрастает с каждым годом. На одного специалиста приходится все большее число воспитанников. Такая ситуация влияет на качество образования. Горожане часто жалуются в Смольный на эти проблемы, но властям пока не удается исправить ситуацию.

Команда губернатора Беглова предпринимала попытки по решению проблемы. Однако из-за предложенных чиновниками мер вся финансовая нагрузка перекладывается на плечи застройщиков. По новым стандартам застройщик не может сдать объекты без построенных школ, поликлиник и детских садов. В свою очередь, это увеличивает стоимость и сроки сдачи квартир в жилых комплексах. Из-за нынешней политики Смольного страдают как жители города в целом, так и педагоги, которые вынуждены работать при критической нагрузке. Таким образом, слова губернатора Беглова об уважении профессии педагога не находят подтверждения в реальных делах.

Вам может понравиться

Телеканал CNN: Украина просит у США комплексы ПВО наподобие Patriot

Корреспонденты канала CNN, сославшись на знающие источники, отметили, что Киев запросил у Вашингтона установки ПВО наподобие «Патриотов». Недавно появилась информация о том, что вооруженные силы Украины в скором времени примут

Политик Брайнингер заявил о возможном расколе правящей в ФРГ коалиции из-за действий Бербок

Альберт Брайнингер, политик из ФРГ, отметил, что действия Анналены Бербок, руководителя МИД Германии, направленные против РФ, могут стать причиной раскола правящей коалиции. Об этом сообщили в РИА Новости. Согласно его

Харьковский националист Ярмоленко назвал РФ обогатившей Украину «жирной коровой»

Александр Ярмоленко, националист из Харькова, отметил, что для Украины Российская Федерация представляла собой «дойную корову», используемую Киевом лишь для собственного обогащения. Согласно его словам, до наступления 2014 года Украина «дружила»
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Королев: погода, 18 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 18 декабря – пасмурно, до -2 °C | Армавир: погода, 18 декабря – пасмурно, до 6 °C |