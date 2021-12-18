Советские грузовые автомобили пользовались огромным спросом не только внутри страны, но и за рубежом. Они разлетались как горячие пирожки, так как обладали высокими эксплуатационными характеристиками, пишет издание «За рулем».

Эксперты составили список из девяти грузовых машин, которые поставлялись в больших количествах в другие страны.

Так, наиболее массовым автомобилем назван ГАЗ-51. Этих машин выпустили больше 3,5 миллиона в период с 1946 по 1975 год. Он хорошо продавался на международном рынке, одним из основных покупателей была Финляндия. Северная Корея производила его по лицензии под названием Syngri 58, а Китай – Yuejin. Кроме того, ГАЗ-51 выпускала и Польше, где он назывался Lublin.

Немного меньше – 3,4 миллиона единиц, – было выпущено грузовых автомобилей ЗиЛ-130. Существовала даже праворульная его версия, а основными покупателями были Кипр, Финляндия и другие государства.

ЗИС-150 по прозвищу «Захар» производился по лицензии в Китае (Jiefang), на построенном Советским Союзом заводе, и в Румынии (Steagul Rosu). Всего в СССР было выпущено более 1,1 миллиона таких машин.

В 1961 году началось производство автомобилей «Урал», которые широко использовались для военных целей. Его получали все страны Восточной Европы, входившие в Варшавский договор. Также СССР поставлял его в Ирак и Иран. Датой официального прекращения производства считается 1993 год.

МАЗ-500 с двигателями сперва V6, а затем и V8 совершенно заслуженно считался лучшим грузовым автомобилем СССР. Он пользовался огромным спросом в Финляндии и в странах Варшавского договора. С лидирующих позиций его удалось потеснить только КАМАЗУ.

Достаточно популярным был и ЗиЛ-157. В СССР выпустили 950 тысяч таких машин. Также он производился в Китае, где назывался Jiefang-CA30.

На Кременчугском заводе на Украине производились грузовые автомобили КрАЗ, популярность которых обеспечивалась их огромной мощностью. Они поставлялись в Западную Европу и до сих пор используются на строительных объектах в Германии и Британии. Для дорог общего пользования они немного тяжеловаты. На экспорт эти машины шли под названием Belaz.

Производимый с 1961 по 1993 годы ГАЗ-53 с мощностью 115 лошадиных сил и двигателем V8, по объему почти догнал ГАЗ-51 и ЗиЛ-130. Этих машин выпустили 3,37 миллиона единиц. В Болгарии он выпускался с британским двигателем Perkins, который изготавливался там же по лицензии производителя.

Замыкает список автомобиль УАЗ «Буханка», который производится и сейчас. Существовали различные грузовые его версии, одну из которых прозвали «головастиком». Он изготавливался в Италии, где компания Martorelli превращала авто в кемперы для поездок по стране. Советский Союз продавал «буханки» в Англию, причем некоторые версии были праворульными.