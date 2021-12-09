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Аналитики веб-ресурса «Дром» смогли выяснить, что свыше половины жителей РФ хотя бы раз занимались любовью в салоне транспортного средства. На сайте был проведен соответствующий опрос.

Отмечается, что около 67 процентов респондентов имели половой акт в автомобиле. Еще 10 процентов заявили, что не обладают подобным любовным опытом. При этом 23 процента россиян решили воздержаться от ответа. Указывается также, что наибольшее количество граждан страны, занимавшихся сексом в транспорте, проживают в Амурской и Тюменской областях, а также Республике Хакасия (примерно 73 процента).

Наименьшее число людей с подобным опытом оказалось в Саратовской, Нижегородской и Воронежской областях, но даже в них секс в салоне авто был у каждого второго. Москвичи и петербуржцы чаще занимаются любовью в автомобилях, но все равно реже, чем в регионах-лидерах (такой опыт имеют только 60 процентов жителей указанных городов).

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