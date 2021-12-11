Боевая система, которая разрабатывается для военнослужащих РФ концерном «Калашников», поможет повысить точность стрельбы, а также позволит быстро обнаруживать потенциального противника. О возможностях разработки рассказал гендиректор компании Владимир Лепин.

Он пояснил, что главной особенностью системы является возможность объединить автоматы и иное стрелковое оружие с разнообразными комплексами распознавания, прицеливания, наблюдения и разведки.

При этом системы будут максимально надежными и простыми в использовании, заявил Лепин. Он считает, что в скором будущем их получат элитные подразделения российских ВС, на которые обычно возлагаются наиболее серьезные и сложные боевые задачи.

Концерн «Калашников» также считает, что Минобороны РФ должно создать новые научно-исследовательские базы, которые займутся разработкой технологий на основе искусственного интеллекта.