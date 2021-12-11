Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевая система, которая разрабатывается для военнослужащих РФ концерном «Калашников», поможет повысить точность стрельбы, а также позволит быстро обнаруживать потенциального противника. О возможностях разработки рассказал гендиректор компании Владимир Лепин.

Он пояснил, что главной особенностью системы является возможность объединить автоматы и иное стрелковое оружие с разнообразными комплексами распознавания, прицеливания, наблюдения и разведки.

При этом системы будут максимально надежными и простыми в использовании, заявил Лепин. Он считает, что в скором будущем их получат элитные подразделения российских ВС, на которые обычно возлагаются наиболее серьезные и сложные боевые задачи.

Концерн «Калашников» также считает, что Минобороны РФ должно создать новые научно-исследовательские базы, которые займутся разработкой технологий на основе искусственного интеллекта.

Вам может понравиться

Многие россияне могут получить по 100 тыс. рублей на карту «Мир» с 14 декабря

Россияне, которые имеют банковскую карту «Мир», могут получить 100 тысяч рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS. Речь идёт о тех россиянах, которые вакцинировались против COVID-19. Все они будут автоматически участвовать
  • Анна
  • 10.12.2021
  • читать 1 минуту

Песков: Россию беспокоит переброска войск НАТО в Грецию и подготовка США к войне с РФ

Переброска в Грецию военной техники и солдат Североатлантического альянса беспокоит Россию и заставляет ее думать о возможной агрессии НАТО, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что США инициировало отправку

Ветеран Корпуса морской пехоты США: Россия одержит победу над Украиной за 30-40 минут

Российским войскам будет достаточно 40 минут, чтобы разгромить Украину, уверен ветеран американского Корпуса морской пехоты Роберт Ли, представляющий сегодня Королевский колледж Лондона. Он заявил, что украинские командиры не имеют опыта
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -5 °C | город Мытищи: погода, 11 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 декабря – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 11 декабря – небольшая облачность, до 3 °C | Подольск: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -13 °C | Армавир: погода, 11 декабря – переменная облачность, до 9 °C |