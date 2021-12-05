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Встреча итальянского пилота истребителя F-35 с российским Су-30 завершилась посещением психолога. Подробности об этом в программе «Загадки человечества» раскрыл Олег Шишкин.

Он рассказал, что итальянскому летчику довелось встретиться с российским истребителем в небе над Прибалтикой. Сам пилот поделился впечатлениями и заявил, что из глаз непроизвольно брызнули слезы, а руки внезапно начали дрожать.

Итальянский пилот не единственный, для кого встреча с российскими самолетами стала причиной нервного срыва. К примеру, в 1987 году советский Су-27 случайно задел двигатель патрульного Lockheed P-3 Orion ВВС Норвегии, выполняя боевой маневр. Отличился и советский летчик Василий Цымбал, который однажды слишком уж низко пролетел над японским авианосным кораблем и струей воздуха снес с палубы вертолет. Этот инцидент плохо закончился для самого пилота, которого наказали переводом в Заполярье.

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