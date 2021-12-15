Виновником инцидента, из-за которого пассажирский лайнер «Уральских авиалиний» сменил курс при заходе на посадку в Сочи, может оказаться американский истребитель F-35, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы отмечают, что такая версия вполне логична. Самолет не удалось идентифицировать, так как он выполнен по технологии стелс и способен действовать невидимо для радаров и радиолокационных станций. Именно поэтому ему удалось так близко подобраться к пассажирскому лайнеру.

Напомним, что в Следственном комитете РФ ранее заявили, что помехи для захода на посадку гражданскому судну создавал неизвестный самолет. При этом в районе инцидента не было ни одного частного или пассажирского борта. Российская ПВО без труда разглядела бы любой разведывательный самолет или даже истребитель, однако по «невидимкам» к ней еще остаются вопросы. Поэтому скорее всего над Черным морем появился F-35, который и устроил провокацию.

Подробностей инцидента от официальных источников пока нет, так как в настоящий момент следствие продолжается.