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На военной базе в Румынии появились истребители F-18 и канадское вооружение, пишет портал Avia.Pro. Это доказывает, что НАТО продолжает агрессивные действия в отношении России и не собирается прислушиваться к ее требованиям.

По словам авторов, Канада отправила в Румынию не менее четырех своих истребителей и транспортные самолеты. Оттава усилила войска НАТО, находящиеся на границе с Россией, хотя ранее заявляла о невмешательстве в конфликт.

Нельзя исключать, впрочем, что это просто ротация сил. Однако на фоне антироссийской истерии и грозных заявлений Запада такие действия Канады вызывают обеспокоенность. Вполне вероятно, что НАТО готовит агрессию против РФ и поэтому задействует даже те государства, которые не хотели помогать Киеву «защищаться от России».

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