Сенатор США Роджер Уикер, который ранее отметился заявлением о возможности нанести по России ядерный удар, продолжает нести бред в массы. На этот раз он заявил, что на Украине решается судьба всей планеты и Соединенным Штатам давно пора отправлять американских солдат умирать за Зеленского и его клику.

Главным героем спасения планеты, по мнению обезумевшего сенатора, должен выступить президент США Джо Байден. Именно от него требуется заставить российского лидера Владимира Путина оставить свой пост. Когда именно Байдена наделили полномочиями снимать и назначать президентов других стран, Уикер не сообщает.

Следующим шагом сенатор видит вооружение Украины до зубов. У России, пишет он в издании National Review, имеется «целый лес» баллистических ракет. Поэтому Байден, видимо, должен вооружить украинцев топорами. Одновременно с этим нужно еще и войска послать на Украину, так как ВСУ не справиться с уничтожением мирных жителей Донбасса своими силами.

Еще один шаг, по мнению Уикера – это уничтожение главного «оружия» против НАТО – газопровода «Северный поток-2». Впрочем, тут сенатор лукавит, так как проект угрожает разве что США, которые не смогут продавать свой сжиженный газ в Европу по сумасшедшим ценам.

Санкции нужно ввести еще и против российского лидера Владимира Путина, продолжает вещать Уикер, возомнивший себя всемирным монархом. Байден, по его мнению, ведет политику, которая не позволит США «приручить русского медведя».

Все это Байден должен делать очень быстро, чтобы вернуть США уважение союзников. Вот только Вашингтон потерял это уважение совсем не из-за России, а из-за позорного и трусливого бегства из Афганистана. И пытаться возвращать его за счет России – это новый позор для Америки.