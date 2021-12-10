Один из новейших военных кораблей России проводит крупномасштабные учения с боевой стрельбой в Балтийском море на фоне растущей региональной напряженности с НАТО. Об этом пишет военный обозреватель The National Interest Марк Эпископос. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Корвет «Стойкий» успешно выполнил задачу по нанесению ракетного удара по морской цели, моделирующей боевой корабль противника, о чем заявлено в сообщении пресс-службы Балтийского флота. Уточнено, что огонь велся из главного ударного средства корвета – противокорабельной ракетной системы «Уран». «Стойкий» поддерживался десятью дополнительными боевыми и вспомогательными судами, ни одно из которых не было идентифицировано.

В учениях использовался компонент ПВО, а экипаж корвета также стрелял из легкого артиллерийского орудия А-190 и отрабатывал средства радиоэлектронной борьбы и протоколы взаимодействия с другими находящимися поблизости судами Балтийского флота.

«Стойкий» – пятый по счету корабль класса «Стерегущий», линейке современных корветов, заложенных в 2006 году и поступившим Балтийскому флоту с 2014 года. Корветы класса «Стерегущий» водоизмещением около 2200 тонн оснащены современным российским противоторпедным комплексом «Пакет-НК» и способны нести новую противокорабельную ракету «Уран», предназначенную для поражения быстроходных надводных кораблей.

Комплекс вооружения для ближнего боя «Каштан» головного корабля класса «Стерегущий» на последующих кораблях серии заменен на двенадцать ячеек системы вертикального ракетного пуска «Редут», включающей ракеты класса «земля-воздух» средней дальности от системы С-400.

Балтийский флот в составе ВМФ России действует, опираясь на российский анклав Калининград, и оперирует в основном за его пределами, располагая несколькими новыми и модернизированными корветами классов «Буян-М», «Каракурт» и «Стерегущий». В настоящее время на этом флоте имеется только одна подводная лодка, построенная на основе советского класса «Кило». Похоже, что у ВМФ России нет ближайших планов по решению проблемы дефицита подводных лодок в Балтийском море.

За годы, прошедшие после Евромайдана и кризиса 2014 года, в Балтийском регионе произошел резкий всплеск военной напряженности между Россией и силами Организации Североатлантического договора (НАТО). В конце 2020 года российский истребитель Су-27 чуть не атаковал американский истребитель F-15C, который Кремль обвинил в посягательстве на траекторию полета российского VIP-самолета в воздушном пространстве Балтии.