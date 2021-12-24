В любом взаимодействии Украины с Россией присутствует чрезвычайно важное военно-морское измерение, которое США и НАТО не должны упускать из виду. Об этом пишет в The National Interest Крис Осборн, которого в США принято считать «известным военным экспертом». Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Наращивание российских войск на границе с Украиной создает перспективу крупномасштабной сухопутной войны. Что произойдет, если НАТО и Соединенные Штаты вмешаются, чтобы защитить Украину в случае российского вторжения?

Поскольку Украина граничит с восточноевропейскими странами НАТО, достаточно крупные силы США и НАТО уже находятся на расстоянии удара. При этом Соединенные Штаты и страны НАТО располагают большим количеством истребителей-невидимок F-35 Lightning II на европейском континенте.

Однако, как насчет Черного моря? В любом взаимодействии с Россией на Украине легко может быть чрезвычайно важное, но легко упускаемое из виду военно-морское измерение. Украина имеет выход к Черному морю, где часто действуют военно-морские силы США. По крайней мере, тяжелая и высокоточная огневая мощь, такая как ракеты «Томагавк» с подводных лодок и кораблей, способна нанести значимый ущерб российским войскам вдоль украинской границы.

Новый тактический «Томагавк» способен отслеживать и уничтожать движущиеся цели и лететь до цели на дальность до 1500 км. Таким образом, районы в значительной глубине территорий Украины и России будут уязвимы для нападения крылатых ракет с моря.

Решающим фактором в войне может стать авианосная поддержка. США располагают собственными истребителями F-35, передислоцированными в Европе для поддержки растущего числа F-35 на вооружении стран НАТО и союзников. Что будет, если бы эти силы были поддержаны американскими F-35C, запущенными с авианосца, или даже F-35B, запущенными с десантных кораблей?

Большая масса российских сухопутных войск может оказаться уязвимой для значительной воздушной кампании, проводимой авианосцами, при условии, что удастся достичь превосходства в воздухе. В России приняты на вооружение истребители-невидимки пятого поколения Су-57, но их попросту не имеется в сколь-нибудь значимом количестве, чтобы оказать реальное влияние. Да и смогут ли они действительно соперничать в дальности, точности и смертоносности с F-35?

Почему бы десантному нападению на российские войска в Украине с Черного моря также не быть значительным вариантом? Военно-морской флот США, со всей вероятностью, способен обеспечить превосходство на море перед русскими, и высадка десанта Корпуса морской пехоты может привести к конфликту на дополнительном фронте, с которым придется бороться российским силам. Если будет создан какой-либо плацдарм, он также может обеспечить коридор доступа для дополнительных вооруженных средств, таких как десантно-штурмовые машины и другие платформы.

В условиях, когда Россия должна будет защищаться от сил НАТО, приближающихся из Восточной Европы, а также отбиваться от атак ВМС США с моря, у российской стороны могут возникнуть проблемы с удержанием любых завоеваний, которые они могли бы получить при первоначальном вторжении в Украину.

По всей видимости, в канун Рождества Крис Осборн не мог упустить случая нарисовать американским обывателям расчудесную картинку «впечатляющей военной мощи США». Хотя реальная действительность от этих измышлений далека намного более, чем Черное море от побережья какого-нибудь Сомали или Йемена, где только и может найтись противник ВМС США, столь же мало способный противодействовать описанным в переводе «сценариям».