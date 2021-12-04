Российские инженеры, которые разрабатывали танки Т-14 «Армата» главный упор сделали на неуязвимости этой боевой машины, сообщило американское издание The National Interest. Особое внимание было уделено также выживаемости экипажа.

Все это позволило России создать уникальную боевую машину, которая сильно отличается от всего того, что эксперты видели ранее. Одной из главных особенностей является необитаемая башня, оружие на которой управляется дистанционно из специальной капсулы. В ней находится экипаж, который выживет даже в том случае, если башню разнесет кумулятивной струей.

Инженерам удалось достичь такого эффекта благодаря использованию динамической брони и применению многослойной стали для защиты от поражения.

Авторы отметили, что в настоящий момент РФ собирается произвести сто таких танков, однако когда они поступят на вооружение, пока неизвестно.