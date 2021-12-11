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Недавние российские учения боевой стрельбой с участием корветов Балтийского флота показывают, что ВМФ России реализуют свою собственную версию концепции войны на море, аналог которой в ВМС США назвали «распределенной летальностью». Такое мнение высказал в The National Interest военный эксперт Крис Осборн. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Военно-морской флот России намного меньше и менее боеспособен, чем ВМС США. Тем не менее, есть признаки того, что Россия наращивает вооружение некоторых из своих боевых кораблей легкого класса, что может быть попыткой не отставать от Соединенных Штатов.

Российские корветы проекта 20380 в некоторой степени аналогичны прибрежным боевым кораблям ВМС США (LCS) по конфигурации, размеру, масштабу и диапазону задач. Недавние российские учения боевой стрельбой с участием новейшего корвета Балтийского флота показывают, что ВМФ России придерживается своей собственной версии того, что ВМС США назвали «распределенной летальностью».

Еще в 2015 году ВМС США начали амбициозные усилия всего флота по значительному обновлению своего надводного флота для ведения крупномасштабной войны за счет нового оружия, ракет палубного запуска, в том числе перехватчиков, и других средств противодействия. Стратегия была весьма эффективна с такими кораблями, как более легкий, быстрый, хотя и потенциально более уязвимый флот LCS. Поэтому ВМФ вооружил LCS загоризонтными наступательными ракетами, такими как Naval Strike Missile, и модернизированной защитой корабля, интегрированной с более точными ракетами-перехватчиками большей дальности. Усилия также распространялись на эсминцы и десантные корабли и даже на дальнейшее вооружение авианосцев с улучшенной защитой для ведения войны.

Ничего из этого не упустили из виду русские, которые также усиленно вооружили свои более легкие военные корабли, такие как корветы. Эти усилия России продолжаются, о чем свидетельствуют недавние учения с боевой стрельбой противокорабельными ракетами в Балтийском море по военному кораблю «условного противника».

По данным ТАСС, примененная при этом противокорабельная ракета «Уран» предназначена для отслеживания и поражения высокоскоростных надводных кораблей в условиях высокотехнологичных боевых действий в открытом море. Как сообщалось, после учений по тактической стрельбе российский корвет также отработал меры радиоэлектронной борьбы и борьбы с повреждениями кораблей.

Некоторые из вооружений и атрибутов новых корветов ВМФ России кажутся совпадающими или аналогичными многим элементам флота LCS ВМС США. В частности, на вооружении корветов проекта 20380 находятся противокорабельные ракеты «Уран», зенитно-ракетные комплексы «Редут», артиллерийские орудия А-190 и средства противолодочной обороны «Пакет-НК». Корабли могут нести вертолеты Ка-27 любой модификации.

«Но хотя Россия, по всей видимости, предпринимает многоплановые шаги по наращиванию вооружения своего надводного флота, практически нет признаков того, что российский флот может конкурировать с флотом США в сколь-нибудь значимой степени», – заключает Осборн, стремясь успокоить этим заверением американских обывателей.

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