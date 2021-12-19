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Авианосные ударные группы (АУГ) больше не являются неудержимым морским гигантом, которым они когда-то были – по крайней мере, в глазах России. Об этом пишет Марк Эпископос, военный обозреватель The National Interest. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Авианосная ударная группа (АУГ) – одно из самых мощных военных средств в арсенале США, способное обеспечить беспрецедентную огневую мощь далеко за пределами американских вод. В своем современном воплощении АУГ обычно состоит из одного атомного авианосца, авианосного крыла (CVW), по крайней мере одного ракетного крейсера, эскадры эсминцев и нескольких ударных подводных лодок. Эти устрашающие формирования стали не только столпом военно-морской доктрины США, но и одним из самых узнаваемых символов американской военной мощи. Это отмечают и главные соперники Вашингтона.

У России нет АУГ, и она вряд ли получит такую ​​возможность в будущем. Единственный ее авианосец, относительно старый и проблемный «Адмирал Кузнецов», не в полной мере даже является авианосцем в традиционном западном понимании этого термина. Он официально именуется «тяжелым авианосным крейсером», чтобы подчеркнуть его гибридную роль в качестве тяжелого ракетного крейсера и авианосца одновременно. Укомплектованный гораздо большим количеством вооружений, чем его американские аналоги, и приспособленный для автономного плавания, «Кузнецов» был разработан не для имитации американских авианосцев, а для того, чтобы угрожать им, если они вторгнутся на советскую (теперь российскую) территорию.

Такая роль «Кузнецова» отражает фундаментальную разницу во взглядах российских и американских стратегов на военно-морскую мощь. Россия во всех ее воплощениях всегда была сухопутной державой, построенной на приоритете своих сухопутных войск. В то время как Соединенные Штаты являются морской державой, которой нужен свой флот для проецирования силы в глобальном масштабе, основная задача ВМФ России – обеспечить безопасность обширных евразийских границ своей страны.

Проще говоря, у России нет АУГ, потому что ее военная доктрина совершено не требует уникальных возможностей, которые они предоставляют. Тем не менее, российские эксперты признают угрозу, исходящую от АУГ потенциального противника.

Но с недавних пор российские оценки стали более оптимистичными, отражая уверенность в том, что последняя серия оружейных проектов Кремля дала ему решающее преимущество над АУГ. Признавая, что ракеты П-700 советских времен не обладали достаточной дальностью и другими характеристиками, чтобы реально угрожать авианосцам США, российская сторона утверждает, что «эта проблема в значительной степени решена» новейшими ракетами «Циркон». Имея дальность полета от 1000 до 2000 км, максимальную скорость, превышающую восемь Махов, и сообщенную способность маневрировать в полете, «Циркон» может легко обойти системы ПВО/ПРО нынешних АУГ.

Российские военные специалисты также указывали на грядущую систему «Посейдон» – подводный беспилотный летательный аппарат с атомной силовой установкой, вооруженный ядерной боевой частью мощностью в ​​2 мегатонны – в качестве еще одного мощного средства противодействия АУГ. Военное руководство России утверждает, что этот дрон движется достаточно быстро и обладает большой дальностью действия, чтобы не быть перехваченным существующими средствами противолодочной обороны.

АУГ больше не являются неудержимым морским гигантом, которым они когда-то были, – по крайней мере, в глазах России. Ссылаясь на недавние достижения Кремля в области новейших оружейных технологий, российские военные эксперты все больше уверены в том, что у России есть инструменты для нейтрализации этих формирований в случае крупномасштабной войны с НАТО с применением обычных вооружений. Учитывая катастрофические глобальные последствия подобного конфликта, остается надеяться, что дискуссия на эту тему навсегда останется лишь упражнением в гипотезах.

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