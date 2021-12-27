Российские военные вооружают свою бронетехнику новыми ракетными системами наземного базирования, предназначенными для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов или даже крылатых ракет во время боевых действий. Об этом, сравнивая аналогичные программы армии США, пишет в The National Interest военный обозреватель Крис Осборн. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Российские бронемашины «Тигр-М», аналогично американским «Хамви», в ближайшее время будут вооружены системами ПВО увеличенной дальности «Гибка-С». Эта система, оснащенная четырьмя зенитными ракетами типа «Игла», «Игла-С» или «Верба», может успешно противостоять самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам, крылатым ракетам и высокоточным боеприпасам, летящим на малой и сверхнизкой высоте, в любое время суток и в условиях ограниченной видимости.

Шаги России по ускорению внедрения своего собственного аналога SHORAD говорят о неотложных обстоятельствах глобальной угрозы, связанных с распространением доступных технологий ударных дронов и видов атак, которые они могут проводить по наступающим бронетанковым войскам. Низковысотные дроны, особенно рой дронов, действующих как взрывчатые вещества, способны создать серьезные проблемы.

Большинство бронетранспортеров в российской армии, как и в Соединенных Штатах, спроектированы прежде всего для линейных механизированных боев с наземными войсками противника. Таким образом, внедрение SHORAD представляет особую важность для подготовки к будущей войне, основанной на многодоменной координации «воздух-земля». В американской программе SHORAD сейчас уже используются бронемашины Stryker, вооруженные ракетами HELLFIRE, для уничтожения вертолетов, дронов и самолетов противника.

О дальности, сложности системы наведения или взрывчатых компонентах ракет-перехватчиков комплекса «Гибка-С» пока мало что известно. Поэтому сложно сказать, как это может сравниваться с ракетами Stinger, Hellfire и Javelin, которыми сейчас вооружают бронемашины Stryker армии США. Ясно, что это попытка тактического или даже стратегического противодействия американской программе SHORAD. Возможно, Россия осознала, что, как и США, ей уже не хватает мобильных средств ПВО ближнего действия, необходимых для современной высокотехнологичной войны.

Сегодня Соединенные Штаты уже выходят за рамки SHORAD или изучают способы более широкого распространения концепции многодоменных операций, чтобы, возможно, включить другие бронированные платформы в дополнение к Stryker. В рамках этой борьбы с дронами и другими воздушными угрозами армия США изучает инновационные виды защиты, обеспечиваемые новым поколением сенсоров, радаров, технологий целеуказания и управления огнем, способных идентифицировать и атаковать приближающиеся дроны и даже рои дронов.