Москва может использовать шаг Вашингтона по передаче Украине ракет «Пэтриот» или другого стратегически важного оружия в качестве предлога для оправдания вторжения. Такое мнение высказывает в National Interest военный обозреватель Себастьен Роблин. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Мотивируя своими опасениями по поводу российского вторжения в Украину, Киев возобновил запросы на военную помощь от США, которая, как он надеется, может компенсировать количественные, географические и технологические военные преимущества России.

Помимо запроса на поставку дополнительных противотанковых ракет Javelin для противодействия мощным механизированным силам России, в ноябре министр обороны Украины Алексей Резников запросил ракеты ПВО американского производства, в частности – комплексы Patriot PAC-3. Эта последняя из моделей Patriot специально разработана для усиления возможностей противоракетной обороны.

Украинские ВВС уже объявили о планах перевооружения четырех своих бригад ПВО от 36 до 40 батареями новых зенитно-ракетных комплексов к 2025 году. Сочувствующие представители Конгресса США также выступали за передачу Украине ракет ПВО в течение нескольких лет. Но сейчас риск возобновления войны с Россией опасно близок – и ракеты «Пэтриот» не могут помочь Украине в такие сроки.

Доставшиеся Украине от СССР реактивные истребители и бомбардировщики устарели и могут в лучшем случае сыграть вспомогательную роль против российской авиации, если не будут уничтожены на земле ракетами и авиаударами в первые же дни атаки. Кроме того, переоснащение военно-воздушных сил современными самолетами – это проект, рассчитанный минимум на десятилетие, который будет стоить миллиарды долларов.

Основная противовоздушная оборона Украины базируется на ее сотнях старых зенитно-ракетных комплексов советских времен. Российские военные хорошо знакомы с этими системами сорокалетней давности и у них было достаточно времени для разработки средств противодействия, включая радиоэлектронную борьбу и ракеты с радиолокационным самонаведением.

Хуже того, все украинские системы подходят к концу срока службы и требуют модернизации или зависят от таких деталей, как клистроны (разновидность вакуумных трубок), которые можно получить только контрабандой из России. Украинские фирмы добились некоторого прогресса в разработке отечественных заменителей, но оказалось, что некоторые компоненты заменить практически невозможно.

Кроме того, лишь небольшая часть украинских ракетных батарей класса «земля-воздух» имеет средства защиты, с помощью которых можно рассчитывать на противостояние четырем бригадам тактических ракет «Искандер», которые Москва развернула вокруг границ Украины. С другой стороны, система ПВО Украины все же создает массовое и многоуровневое прикрытие, которое может помешать или отсрочить российское нападение.

Опорой ПВО Украины являются 250 буксируемых установок С-300ПТ, самоходных ЗРК С-300ПС и гусеничных систем С-300В1. Хотя возможности С-300 и сегодня вызывают уважение, украинские комплексы относятся к их ранним типам со значительно меньшей дальностью – до 56-65 миль [90-105 км], чем постсоветские модели.

Второй опорой ПВО Украины являются 72 гусеничных ЗРК средней дальности «Бук-М1» в трех полках и меньшее количество (два полка / пять батальонов) С-125М Печора, модернизированных в 2015-2017 годы новыми радиолокационными самонаводящимися ГСН и местным топливом. Эти стационарные пусковые установки эффективны на дальности до 20-25 миль [30-40 км] и могут угрожать высоколетящим самолетам, хотя сами весьма уязвимы для ударов с дистанции.

Отдельно украинские сухопутные войска развертывают четыре полка мобильных ЗРК Оса-АКМ малой дальности – до 9 миль [15 км], но с приличной максимальной высотой в 40 000 футов [12 км]. Украинские танковые и пехотные соединения также имеют на вооружении 23- и 57-миллиметровые зенитные пушки, переносные ЗРК «Игла» и «Стрела-10», десятки самоходных ЗРК «Тунгуска» и ЗСУ-23-4 «Шилка», а также полдюжины систем ПВО «Тор-M1». Все это предназначено для защиты на близком расстоянии от низколетящих самолетов, дронов и вертолетов.

В конце ноября 2021 года стало известно, что администрация Байдена рассматривает поставку Украине переносных ракет FIM-92 Stinger. Это оружие, запускаемое с плеча, имеет максимальную дальность действия 5 миль [8 км] и высоту 11 000 футов [3,35 км] и управляется искателем теплового излучения.

«Стингеры» не могут угрожать высоколетящим боевым самолетам или останавливать баллистические ракеты. Тем не менее, они способны поражать российские БПЛА, используемым для целеуказания, транспортные и ударные вертолеты, а также могут быть использованы для защиты от крылатых ракет. Угроза атаки «Стингера» может также вынудить российские штурмовики выпускать свое преимущественно неуправляемое оружие с больших высот с меньшей точностью или расходовать ограниченные запасы высокоточных боеприпасов.

В качестве оружия тактического уровня «Стингеры» будут менее чувствительны, чем ракеты «Пэтриот», хотя Москва наверняка будет возмущена. Кроме того, для ракет «Стингер» не потребуется специализированная инфраструктура, их применению легче обучать солдат. Конечно, «Стингеры» не решат проблемы Украины в области высотной ПВО и ПРО, но, скорее всего, в ближайшем будущем ничего из этого не получится.

Передача кинетического оружия Украине может усилить российскую воинственность и необходимо внимательно рассмотреть вопрос о том, перевешивают ли военные преимущества риск «анти-сдерживания» (то есть провокации), что особо важно в период высокой напряженности.