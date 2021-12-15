Кремль не желает быть втянутым в крупный региональный конфликт между Китаем и Западом, но укрепляет военный потенциал на российском Дальнем Востоке. Об этом пишет военный обозреватель The National Interest Марк Эпископос. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Россия пополняет силы морской пехоты своего Тихоокеанского флота (ТОФ) крупной партией основных боевых танков. Как сообщила пресс-служба ТОФ, партия из более двадцати модернизированных танков Т-80БВ была доставлена во Владивосток, а затем на специальных платформах боевые машины переправили в воинские части. Ранее силы морской пехоты Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморье также получали по десятку Т-80БВ.

Тихоокеанский и Северный флоты оцениваются военными экспертами как два самых мощных военно-морских соединения России. Хотя Тихоокеанский флот не вступает в часто напряженные отношения с силами НАТО, как его балтийские и черноморские коллеги, Кремль все больше опасается быть втянутым в крупный региональный конфликт между Китаем и Западом.

Изначально созданный в СССР и представленный в середине 1970-х годов, Т-80 стал одним из первых в мире танков с газотурбинным двигателем. Такая силовая установка придавала Т-80 беспрецедентную подвижность, за что его прозвали «летающим танком». Свое «боевое крещение» Т-80 получил во время Первой чеченской войны с 1994 по 1996 год, неоднозначные итоги которого негативно настроили высшее российское военное руководство в отношении будущих инвестиций в танки с газотурбинными двигателями, хотя потеря более десятка Т-80 во время этой войны была вызвана главным образом просчетами командования и комплектованием танков неопытными экипажами, а не характеристиками самой техники.

Т-80БВ представляет собой оснащенный взрыво-реактивной броней и другими дополнительными функциями защиты вариант Т-80Б, значительно улучшенной версии оригинального Т-80 с новой башней, чуть более мощным двигателем, совместимостью с противотанковыми управляемыми ракетами. Т-80БВ имеет запас хода в пятьсот километров и максимальную скорость около 70 км/ч. По последним оценкам, в вооруженных силах России находится чуть более пятисот танков Т-80.