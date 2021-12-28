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Военное руководство Армии США назвало наступающий 2022-й «годом бронетехники», в ходе которого в войска поступят многие новейшие сухопутные боевые платформы. Об этом пишет в The National Interest военный эксперт Крис Осборн. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Роботы, танки, самоходная артиллерия и боевые машины пехоты – все это прибудет в оперативные подразделения армии в 2022 году. Более того, высокопоставленные военные называют следующий год «годом бронетехники».

«Инвестиции, которые армия США вложила в модернизацию за последние восемь-десять лет, будут реализованы в 2022 году», – сказал бригадный генерал Гленн Дин, руководитель программы сухопутных боевых систем. Он также сообщил National Interest, что армия оснастит свою 8-й бригаду боевыми машинами Bradley A4, а также модернизированными танками Abrams. Армия США также получит свою первую модернизированную 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую систему.

Новый легкий танк армии США – платформа Mobile Protected FirePower – сделает огромный шаг вперед, поскольку армия осуществляет беспрецедентный прорыв в области создания сетей, обмена данными от датчика до стрелка с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, служба сухопутных боевых систем планирует крупномасштабные испытания «солдатского устройства взаимодействия» со средней боевой роботизированной машиной массой от десяти до пятнадцати тонн, которая сейчас быстро продвигается в разработке.

По своей новой опционально пилотируемой боевой машине Армия США заключила с оборонными подрядчиками несколько контрактов на разработку прототипов. Эти усилия в значительной степени сосредоточены на цифровой инженерии и компьютерном моделировании и призваны обеспечить концептуальную и техническую основу для будущих боевых машин.

Каждая из этих новых платформ разработана с учетом уникального набора требований для конкретных миссий. При этом многие из этих машин строятся для сражений на многопрофильном поле боя и обмена данными наблюдения и наведения на цель с истребителями, дронами, спешенными пехотными подразделениями и, возможно, даже с кораблями ВМФ.

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