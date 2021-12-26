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В Станице Луганской появилось два бронетранспортера БТР-80, принадлежащих украинским военнослужащим, сообщает Народная милиция ЛНР. Наличие на линии разграничения бронетехники запрещено условиями режима прекращения огня, но Киев давно игнорирует перемирие.

В сообщении НМ говорится, что ополчение в точности соблюдает все требования Минских соглашений и ждет того же от противника. Оно ведет постоянное наблюдение за подразделениями ВСУ, чтобы находится в полной готовности отразить нападение, к которому явно готовится Киев.

Минские соглашения запрещают использование на линии соприкосновения боевой техники, беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, а также тяжелого вооружения. Но Украина постоянно стягивает все это на Донбасс и часто размещает в населенных пунктах, чтобы исключить уничтожение бронетехники.

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