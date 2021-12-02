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Народная милиция ДНР принудительно посадила еще два украинских беспилотника со взрывными устройствами. Представители самопровозглашенной республики в СЦКК заявили, что Киев готовил теракт против мирного населения Донбасса.

Украинские дроны были оснащены взрывными устройствами с металлическими шариками, которые в случае взрыва способны нанести серьезные травмы и даже увечья. ВСУ регулярно используют подобные «сюрпризы» для атак на гражданское население, заявили в Народной милиции.

На этот раз теракт удалось предотвратить. Ополченцы задействовали средства радиоэлектронной борьбы для постановки помех, отрезали БПЛА от оператора и посадили оба дрона. Они остались невредимыми, что позволяет в дальнейшем применить их для ответного удара по ВСУ.

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  • Анна
  • 29.11.2021
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