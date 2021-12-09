Недавнее появление у берегов Аляски стратегических бомбардировщиков Ту-95МС стало настоящим позором Пентагона. Войска ПВО «проспали» этот налет и заметили российские самолеты лишь после того, как они нанесли условные ядерные удары по американской территории. Кроме того, они даже не успели выслать на перехват ракетоносцев свои истребители.

США деликатно промолчали об этом эпизоде, отлично понимая свои просчеты. Ситуация действительно выглядит обескураживающе – старые российские бомбардировщики с ядерными боезарядами на борту беспрепятственно подобрались к Аляске в сопровождении целой группы истребителей, отработали удары по Америке и улетели. При этом войска противовоздушной обороны успели заметить только уходящие самолеты.

Сейчас неизвестно, почему так произошло, но эксперты предполагают, что российская авиация задействовала средства РЭБ. Это позволило заглушить сигналы и пробраться невидимыми к границам США. Сейчас над могучей Америкой тихо посмеивается весь мир, так как РФ не стала скромничать и опубликовала все подробности инцидента. Соединенные Штаты признали, что полет бомбардировщиков действительно состоялся, но обошелся без пространных описаний инцидента.