читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Недавнее появление у берегов Аляски стратегических бомбардировщиков Ту-95МС стало настоящим позором Пентагона. Войска ПВО «проспали» этот налет и заметили российские самолеты лишь после того, как они нанесли условные ядерные удары по американской территории. Кроме того, они даже не успели выслать на перехват ракетоносцев свои истребители.

США деликатно промолчали об этом эпизоде, отлично понимая свои просчеты. Ситуация действительно выглядит обескураживающе – старые российские бомбардировщики с ядерными боезарядами на борту беспрепятственно подобрались к Аляске в сопровождении целой группы истребителей, отработали удары по Америке и улетели. При этом войска противовоздушной обороны успели заметить только уходящие самолеты.

Сейчас неизвестно, почему так произошло, но эксперты предполагают, что российская авиация задействовала средства РЭБ. Это позволило заглушить сигналы и пробраться невидимыми к границам США. Сейчас над могучей Америкой тихо посмеивается весь мир, так как РФ не стала скромничать и опубликовала все подробности инцидента. Соединенные Штаты признали, что полет бомбардировщиков действительно состоялся, но обошелся без пространных описаний инцидента.

Вам может понравиться

В Британии испугались прекращения поставок газа из РФ в ответ на отключение от SWIFT

Нынешней зимой большая часть территории Европы замерзнет из-за желания перейти на энергию ветра и солнца, а также из-за санкций против России, уверены читатели британского издания The Telegraph. Таблоид рассказал о

На Курилах начались учения российских военнослужащих со стрельбами

Россия начала на Курилах тренировки со стрельбами. Об этом рассказывает пресс-служба Восточного военного округа. Согласно имеющейся информации, в маневрах задействованы военные мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО. Им предстоит провести отработку
  • Анна
  • 06.12.2021
  • читать 1 минуту

Помощник Путина Ушаков: Президент РФ высказал Байдену беспокойство из-за угроз безопасности страны

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на встрече с американским лидером Джо Байденом глава государства Владимир Путин высказал обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг России. Президент заявил, что Соединенные Штаты постоянно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 9 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 декабря – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 декабря – ясно, до 5 °C | Королев: погода, 9 декабря – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 9 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Армавир: погода, 9 декабря – пасмурно, до 11 °C |