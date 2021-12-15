Тема импортозамещения в сфере ИТ становится актуальнее не только на фоне разворачивающейся цифровой трансформации в различных отраслях экономики, но и из-за усиленного акцента на ней со стороны государства.

Вот почему так много внимания аналитиков рынка систем безопасности было уделено вышедшему в конце 2020 года под эгидой «Сделано в России» видеосерверу Domination ВЫСОТА, созданному инженерами компании «ВИПАКС». Интерес к видеосерверу Domination ВЫСОТА закономерен.

Во-первых, его можно назвать ПЕРВЫМ в России. Впервые в индустрии безопасности разработан российский видеосервер, который принимает, хранит и воспроизводит видео- и аудиосигнал с применением отечественных серверных комплектующих.

Все видеосерверы Domination Высота создаются на базе процессора «Эльбрус» компании АО «МЦСТ». Кроме этого, в видеосерверах применяется наша операционная система Эльбрус Linux и российское программное обеспечение для видеонаблюдения Domination.

Во-вторых, именно благодаря отечественным комплектующим «ВЫСОТА» реально соответствует рекомендациям госпрограммы по импортозамещению. Такое интеллектуальное решение позволяет не зависеть от поставок зарубежных комплектующих. Видеосерверы Domination Высота разработаны и производятся на территории России и соответствуют требованиям постановления Правительства РФ № 878 от 10.07.2019 г.

Давайте подробнее пройдемся по «анатомии» и плюсам «Высоты»

«Сердцем» видеосервера Domination Высота является 8-ядерный процессор «Эльбрус» российской компании «МЦСТ», работающий сразу с 64 камерами. Дополнительный резервный блок питания дает повышенную надёжность видеосерверов новой линейки. С помощью блока вы ведете запись, даже если вышел из строя основной источник питания. Используется уникальная технология записи видеоданных MDR (MultiDiskRecord).

Еще аргументы: есть функция горячей замены дисков, многоуровневое разграничение прав доступа и защищенные протоколы передачи данных, безграничная масштабируемость, которая позволяет объединять в единую систему любое количество камер. Дополнительное охлаждение позволяет работать при высоких температурах.

Видеосервер Domination Высота гарантирует высокий уровень защищенности данных. Применяемая операционная система сертифицирована в ФСБ по 2-му классу защищенности от несанкционированного доступа. В активе видеосервера также специальные алгоритмы шифрования видеоархива и защищенный от записи носитель для операционной системы. Обеспечивая высокий уровень защищенности данных, Domination Высота является ключевым элементом системы интеллектуального видеонаблюдения и решает задачи, в том числе и для объектов критической инфраструктуры, для промышленной, пожарной безопасности, охраны труда крупных российских холдингов.

Среди задач:

– Создание единой интегрированной системы безопасности;

– Контроль периметра предприятия;

– Оперативное реагирование на тревожные ситуации;

– Оптимизация ресурсов компании;

– Сокращение издержек на производстве;

– Увеличение эффективности системы безопасности.

В 2021 году Domination Высота вошел в российский реестр радиоэлектронной продукции. В комплекте с видеосервером поставляется бесплатное программное обеспечение для удаленной настройки видеосервера и для просмотра камер, подключенных к нему.