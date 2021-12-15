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Портал Avia.Pro рассказал об азербайджанских и турецких боевиках, которые прилетели на самолетах в Киев. Они войдут в подразделение под названием «Дикое поле», которое действует в районе Волновахи.

Сейчас известно, что неподалеку от этого населенного пункта находится весьма своеобразный отряд. Официально он не входит ни в одно из подразделений украинских войск, но базируется в 93-й механизированной бригаде ВСУ. В нем подобрались турецкие, азербайджанские, чеченские боевики, а также крымские татары.

Турция неоднократно заявляла, что намерена отправить на Украину свои «прокси-силы», которые уже воюют в Сирии. Также о них сообщало и военное ведомство России. Официальный Киев все еще отмалчивается, не пытаясь прояснить ситуацию, но его заявления мало кого интересуют, так как в большинстве своем являются либо ложью, либо полуправдой.

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