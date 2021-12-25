Минобороны Украины заботливо пересчитало российских военнослужащих на своих границах и выдало новую карту «нападения России», пишет издание Foregin Policy.

По этой карте видно, что у восточных границ Украины расположились сразу десять российских батальонных групп, а в Крыму «появились» оперативно-тактические комплексы «Искандер», которые находятся там уже несколько лет.

Крупную группировку сил Россия «стянула» и в Беларусь, где киевские «эксперты» разглядели целый танковый батальон, боевые самолеты и несколько подразделений мотострелков. Полевой лагерь с техникой и тяжелым вооружением также «найден» в Курской области.

Все это совсем не тянет на ранее объявленные министерством 100 тысяч военнослужащих, но задачей Киева является запугивание собственного населения, а не подготовка к гипотетической войне.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что войска, которые находятся на границе с Украиной, призваны предотвратить силовой захват Киевом республик Донбасса.