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Украина обустроила еще одну базу для беспилотников «Байрактар ТБ2» и теперь запускает их на Донбасс с трех разных направлений, пишет портал «Военное дело». Авторы ссылаются на мониторинговые ресурсы, на которых можно увидеть взлет турецкого БПЛА с аэродрома в районе Нежина.

Ранее было известно только о двух комплексах управления полетами дронов, которые располагаются в Николаеве и Харькове. Где-то неподалеку от Нежина появилась и третья база, несколько расширяющая возможности ВСУ.

Эксперты внимательно изучили информацию мониторинговых ресурсов и заявили, что Киев разделил обязанности между беспилотниками с трех разных аэродромов. К примеру, те дроны, которые взлетают с баз в Николаеве и Харькове, проводят разведку северных и южных районов самопровозглашенных республик соответственно. В Нежине базируются БПЛА, предназначенные для выполнения боевых миссий на западе региона.

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