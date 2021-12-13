В рамках торжественного военного шествия в Танзании, проведенного в честь 60-летия независимости государства, были замечены танки VT-2 из КНР.

Боевые машины проехали по дорогам Дар-эс-Салама не самостоятельно, а, будучи погруженными на автомобильные тралы. Речь идет об экспортном варианте китайского танка Type 96A, в прошлом отправленного китайцами на соревнования по биатлону для бронетехники. Экспортная версия оснащена 125-миллиметровым гладкоствольным орудием, являющимся копией советской пушки.

На VT-2 также установлен 800-сильный мотор, благодаря которому эта бронемашина способна разогнаться до 65 км/ч. С полным топливным баком и при использовании запасных канистр он может проехать примерно 600 километров. Помимо комбинированной брони этот танк также имеет динамическую защиту. В настоящее время неизвестно, как много данных боевых машин приобрела Танзания.