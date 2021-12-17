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Специалисты Мальтийского университета создали алгоритм, позволяющий воссоздавать облики мумифицированных животных.

Как сообщается, метод «виртуальной сегментации» позволяет создавать модели внутреннего содержания находок послойно. В частности, это касается и исследования структуры мумий животных.

В настоящее время учёные могут изучать скрытые внутренние структуры найденных артефактов, используя синхронную микротомографию с фазовым контрастом распространения. За счёт этого метода специалисты могут «виртуально» изучать останки. Однако минусами такого метода являются большие затраты времени, а также участие оператора.

Учёные из Мальтийского университета использовали искусственный интеллект, который осуществляет автоматическую сегментацию объёмных изображений. Для обучении ИИ были задействованы сегментированные образцы.

Отмечается, что такой метод позволил достигнуть точности визуализации до 98%, при этом было затрачено намного меньше времени.

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