На сотрудников одного из комитетов Волгоградской области были составлены административные протоколы, так как они нарушили ограничительные меры, введенные региональными властями и направленные на борьбу с COVID-19.

Правоохранители смогли узнать о произошедшем нарушении благодаря социальной сети «Фейсбук», так как Иван Иванов опубликовал на своей страничке видеоролик и фотографии с корпоративной вечеринки. На них можно увидеть более десяти чиновников, не соблюдающих социальную дистанцию и не носящих медицинские маски.

Подобное поведение нарушает постановления губернатора. В итоге было решено провести проверку, после которой на работником областного комприроды было составлено 25 протоколов. В СМИ напоминают, что Ольгой Зубаревой, главным санитарным врачом региона, ранее была запрещена организация любых корпоративов.