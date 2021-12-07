Генералы американских вооруженных сил собрались на базе Пойнт-Мугу и обсудили риски начала конфликта между Украиной и РФ в грядущем году, а также сроки «оккупации» Киева российскими войсками. Об этом сообщили в «Свободной прессе».

Авторы материала отмечают, что командующие армией США провели соответствующее собрание несколько дней назад в штате Калифорния в рамках Форума нацобороны. На нем выступил Ллойд Остин, руководитель Пентагона, который заявил, что американская армия значительно превосходит всех потенциальных оппонентов, в том числе КНР и Россию.

При этом министр обороны заявил, что обеспокоен тем, что Москва продолжает концентрировать свои войска рядом с украинскими территориями, напомнив, что она и раньше вторгалась на земли Украины. Были также обсуждены возможные попытки давления на Киев невоенными способами, к примеру, Кремль может запретить поставки топлива в соседнюю страну.