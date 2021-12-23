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На Токийском мотор-шоу, которое начнется 14 января будущего года, будет продемонстрирована особая версия российской модели Lada Niva, именуемая Vlada.

Отмечается, что владивостокская организация Sumotori Group в грядущем году планирует заняться реализацией вышеуказанного внедорожника на японском рынке. При этом модель будет подвержена определенной модификации. Однако в предприятии не стали рассказывать, как именно она будет модернизирована. Указывается лишь, что она уже смогла получить сертификацию в этой стране.

Демонстрация автомобиля должна состояться в Токио. Эксперты отмечают, что, вероятнее всего, компания не станет изменять технические параметры полноприводного внедорожника. Они напоминают, что на российском рынке он оснащается бензиновым 80-сильным мотором объемом 1,7 литра, работающим вместе с 5-скоростной МКПП.

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