На Токийском мотор-шоу, которое начнется 14 января будущего года, будет продемонстрирована особая версия российской модели Lada Niva, именуемая Vlada.

Отмечается, что владивостокская организация Sumotori Group в грядущем году планирует заняться реализацией вышеуказанного внедорожника на японском рынке. При этом модель будет подвержена определенной модификации. Однако в предприятии не стали рассказывать, как именно она будет модернизирована. Указывается лишь, что она уже смогла получить сертификацию в этой стране.

Демонстрация автомобиля должна состояться в Токио. Эксперты отмечают, что, вероятнее всего, компания не станет изменять технические параметры полноприводного внедорожника. Они напоминают, что на российском рынке он оснащается бензиновым 80-сильным мотором объемом 1,7 литра, работающим вместе с 5-скоростной МКПП.