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Обманутый украинским Минобороны предприниматель вывел на Арсенальную площадь в центре Киева полноразмерные надувные копии танков. Таким образом он решил выразить протест из-за фактически мошеннических действий ВСУ.

Предприниматель выиграл тендер на изготовление надувных танков, который объявила одна из войсковых частей. Производство «техники» обошлось ему в 1,2 миллиона гривен, причем бизнесмен потратил собственные средства. Однако за то время, пока танки изготавливались, политика военных изменилась и они отказались от заказа.

В результате контракт был разорван и предприниматель остался без денег, но с надувными танками. Которые он и установил в центре украинской столицы вместе с плакатами “Я надул танки, а военные надули меня”.

Сейчас производитель намеревается подавать иск в суд на Министерство обороны, которое фактически его кинули. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы получить компенсацию своих средств, потраченных на изготовление заказа.

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