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Всемирно известная африканская музыкальная группа обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с очень интересным предложением.

Музыканты пригласили с неофициальным визитом главу Северной столицы приехать в Африку. Певцы с иронией отметили, что там проблем с уборкой снега не возникнет. Свое обращение музыкальный коллектив опубликовал в группе социальной сети «ВКонтакте», посвященной деятельности Беглова. Там же был размещен и шуточный ответ от губернатора, якобы принявшего это предложение.

В настоящее время неизвестно, увидел ли глава региона столь “важное” последние, но ситуация в Петербурге с уборкой снега и наледи остается критической. Многие петербуржцы считают, что Беглову стоит принять столь заманчивое предложение.

За первые две недели декабря из-за плохой уборки снега более 80 жителей Центрального района получили травмы. Горожане массово жалуются на пробки, гололед и отсутствие на улицах снегоуборочной техники. Сложившаяся ситуация говорит о полной некомпетентности администрации города и о неспособности Беглова эффективно организовать работу коммунальных служб.

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