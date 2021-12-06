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Дарья Гончаревич, одержавшая победу в национальном конкурсе «Мисс Беларусь-2021», заявила о своем желании слетать в космос в 2023–2024 годах. Она заметила, что это почетно, статусно и престижно, а также рассказала, что совсем не против посмотреть с космических высот на родную планету.

О желании отправить в космос девушку-космонавта из Беларуси заявил ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он пояснил, что в отряде космонавтов нужно создать «баланс», поэтому ведомство готово рассмотреть кандидатуры белорусских девушек.

Гончаревич заявила, что считает себя готовой к полету на орбиту. Она отметила, что не жалуется на здоровье и находится в великолепной физической форме.

Напомним, что впервые о включении белорусского космонавта в экипаж МКС на 2023-2024 году заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, состоявшегося в ноябре.

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