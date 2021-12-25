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Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили законопроект, по которому каждый гражданин в следующем году получит 10 тысяч рублей. Об этом сообщил глава фракции Сергей Миронов.

По его словам, законопроект предусматривает осуществление выплат в несколько этапов. На первом из них по 10 000 получат семьи, воспитывающие детей.

При этом выплаты предусмотрены ежемесячно на каждого ребенка. То есть, семья с тремя детьми будет каждый месяц получать прибавку к основному доходу в размере 30 000 рублей.

На втором этапе помощь от государства должны получить граждане РФ пенсионного возраста. Третий этап, сроки которого не называются, позволит подключиться к этой программе каждому гражданину страны.

Миронов также заявил, что деньги на эти цели планируется получить из Фонда национального благосостояния РФ.

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