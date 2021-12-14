Саджид Джавид, руководитель британского Минздрава, отметил, что в столице Великобритании омикрон-штамм SARS-CoV-2 станет доминирующим уже в ближайшие двое суток.

Согласно его словам, в стране на новый вариант коронавируса приходится примерно 20% от всех случаев инфицирования, однако в Лондоне данный параметр достигает 44%. По этой причине специалисты уверены, что «Омикрон» сможет занять доминирующую позицию на протяжении следующих 48 часов.

Официальная статистика гласит, что в Британии новым штаммом заражены около 55 000 человек, однако в действительности его каждый день подхватывают примерно 200 000 жителей страны. Ранее аналогичные заявления были сделаны швейцарскими властями. Они предположили, что люди станут чаще заражаться «Омикроном» уже в начале будущего года, поэтому крайне важно справиться с текущей волной.